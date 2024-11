„The Rock“: Weihnachten früher oft ohne Vater

Weihnachtsfilme & Brief an Santa

Evans (43) sagte, am Heiligen Abend habe er früher mit seinen drei Geschwistern entschieden, in wessen Zimmer sie schlafen wollten. „Wir haben dann bei jemandem im Zimmer übernachtet und den alten Fernseher mit dem Videorekorder benutzt.“ Das Lustige sei gewesen, sich einen Weihnachtsfilm herauszusuchen, um ihn gemeinsam zu schauen. Sie hätten auch immer Briefe an den Weihnachtsmann geschrieben, sagte der Hollywood-Schauspieler.