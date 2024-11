Wie es im Poker um die Koalition jetzt weitergeht

Am Montag traf SPÖ-Chef Andreas Babler NEOS-Frontfrau Beate Meinl-Reisinger zu Gesprächen – am Dienstag geht es mit der ÖVP ans Eingemachte. In den nächsten beiden Tagen sollen Inhalte besprochen und die politischen Weichen für eine etwaige Zuckerl-Koalition gestellt werden.