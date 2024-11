Erste Tagesklinik für suchtkranke Steirer eröffnet

Steiermarkweit nimmt der Bedarf an Suchthilfe stetig zu. Neben der stationären Versorgung sind es vor allem Ambulanzen, die tagsüber suchtkranke Menschen unterstützen können. Ein solches Angebot gibt es ab sofort am LKH Graz II, Standort Süd. Es ist die erste Tagesklinik für Suchtmedizin in der Steiermark.