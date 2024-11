„Ohne Seilbahnen wird‘s in einigen Tälern finster“

Sporthandel und Tourismus profitieren

In der Vorsaison gab es in der Steiermark 3,7 Millionen „Skitage“, gemeint sind damit Ersteintritte in die Skigebiete. „Dadurch fallen 2,5 Millionen Nächtigungen pro Jahr an. Fast jede zweite Nächtigung ist im Winter auf das Motiv Skifahren zurückzufahren“, erklärt der steirische Tourismus-Obmann Johann Spreitzhofer.