105 Millionen Euro! Skigebiete investieren kräftig

Auf den Bergen ist schon Winter

Hoch oben in der neuen Dachstein-Bergstation blickten am Freitag die steirischen Seilbahn-Unternehmer bei ihrer alljährlichen Tagung optimistisch in den Winter – passend bei dichtem Schneetreiben. Sie verweisen auch selbstbewusst auf ihre Bedeutung für die heimische Wirtschaft: „Jeder Euro, der in unsere Branche fließt, erzeugt eine siebenfache Wertschöpfung in der gesamten Region.“