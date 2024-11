„Herbstferien in Geiselhaft“ werden aufgearbeitet

Viele kennen Opfer oder Täter

Grundtenor ist jedoch: „Rückkehr in die Normalität.“ Denn in die Herbstferien waren die Schülerinnen und Schüler noch unbedarft gestartet, erst drei Tage später, am Montag, waren durch den Doppelmord und die massiven und fünf Tage andauernden Fahndungsmaßnahmen Unruhe und Sorgen in der Region entstanden, die auch Kinder spürten. Denn gerade rund um Altenfelden war das Spielen draußen im Wald oder Spaziergänge, bzw. Runden mit dem Rad zu drehen, kein Thema und die Familien zogen sich oft in die eigenen vier Wände zurück. Und natürlich fragten die Kinder: „Was ist passiert?“, „Müssen wir uns auch fürchten?“, und viele kennen die Familien von Opfern oder Täter auch persönlich.