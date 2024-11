Moldau: Prorussischer Kandidat in Führung

Morddrohungen gegen Journalisten und Wähler

Die Lage im Land ist äußerst angespannt: Staatsschutz und Polizei ermitteln auf Hochtouren – inzwischen auch wegen einer Reihe von telefonisch oder per Textnachricht erfolgten Morddrohungen sowohl gegen unabhängige Journalisten als auch gegen Wähler. Wie der moldauische Ministerpräsident Dorin Recean am Freitagabend mitteilte, wurden in den letzten Tagen zahllose moldauische Wählerinnen und Wähler mit dem Tode bedroht, sollten sie nicht für den prorussischen Kandidaten stimmen.