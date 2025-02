Fechter trotzt Widerständen und fährt zur EM

Die Leidenschaft fürs Fechten entdeckte der begeisterte Physiker, der nach seinem Zivildienst in Wien studieren will, schon früh. „Ich habe mit acht Jahren begonnen, damals in St. Johann“, sagt Deisl. Mittlerweile fährt er zu den Trainings nach Salzburg, was aber große Herausforderungen darstellt: „Mit den Staus ist das schon recht anstrengend. Aber weil das Training erst spät am Abend ist, geht es sich mit meinem Zivildienst gut aus.“