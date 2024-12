Weltcup-Luft schnuppern am Semmering

Mit dem Sieg im Europacup-Riesentorlauf in Zinal (Sz) hat Viktoria Bürgler (SC Dienten) auch in dieser Saison ihr Können bereits unter Beweis gestellt. Das blieb natürlich nicht unbemerkt, nun bekommt die 20-Jährige die nächste Chance Weltcup-Luft zu schnuppern. Die Pinzgauerin steht morgen im RTL am Semmering am Start.