Das nächste Mega-Projekt steht in den Startlöchern

Mit dem Haus der Physik entsteht in Innsbruck ein großes und modernes Zentrum der Naturwissenschaften. Es wird am Campus Technikerstraße der Universität Innsbruck errichtet und soll mit Wintersemester 2028 in Betrieb gehen. Im Architektur-Wettbewerb wurde die städtebauliche Integration in den bestehenden Campus gefordert, gleichzeitig sollte ein besonders klimafreundlicher Universitätsneubau entstehen. Diese Vorgaben erfüllte das Architekturbüro „mohr niklas architekten“.