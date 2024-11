Nepal: Bergsteiger stürzt nach Rekord in den Tod

Der 34-Jährige, der bereits Gipfel in den Alpen, im Himalaja und im Pamir-Gebirge erklommen hatte, sei auf dem 7234 Meter hohen Langtang Lirung in eine Spalte gestürzt, teilte der slowakische Bergsteigerverband am Sonntag mit. Nachdem der Verband zunächst auf Facebook zu einer Rettungsaktion für Huserka aufgerufen hatte, berichtete er am Sonntag, dass wegen schlechten Wetters kein Hubschrauber zur Unglücksstelle fliegen könne. Huserkas Familie und Freunde müssten nun „mit der Tatsache zurechtkommen, dass Ondrej nicht mehr unter uns ist“.