Bald wird es still im Haus

Die Androhung, dass sie mich am Tag ihrer Volljährigkeit verlassen werden, einer nach dem anderen, traf mich. Ich musste nachdenken. Innerlich fand ich mich schon damit ab, die Plastikflaschen wie immer selber zuzudrehen, die Teller mit den vertrockneten Resten ohne Murren einzuweichen und in den Geschirrspüler zu räumen, vielleicht sogar das Taschengeld der Inflation anzupassen. Hauptsache, es wird nicht totenstill im Haus. „Gerade habe ich euch noch in der Wippe geschaukelt, und jetzt wollt ihr mich schon verlassen?“ – „Hör‘ mit dem Babygedöns auf!“, brabbelte der Mittlere. – „Ich kenne die Gesetzeslage“, wiederholte der Kleine. – „Das ist eben der Lauf der Welt, Robert, mein Freund“, der Große.