Man muss auch mit dem Guten rechnen

In der Gemeindestube von Dalaas ist es an diesem strahlend-blauen Herbstnachmittag beschaulich still, als ich Martin Burtscher zum Gespräch treffe. In seinem spartanisch eingerichteten Büro hängt ein Täfelchen mit einem Sinnspruch an der Wand: „Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten“. Neben seiner Tätigkeit als Bürgermeister von Dalaas ist er Feuerwehrkommandant. Dort hat er eine Aufgabe gefunden, die weit über seine politischen Aktivitäten im Klostertal hinausstrahlt und sehr viel von seiner Freizeit in Anspruch nimmt. Er ist nämlich stellvertretender Vorsitzender des „Structure Projects Network“. Hinter diesem etwas sperrig daherkommenden Namen verbirgt sich in Wirklichkeit ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, ausgemusterte Feuerwehrfahrzeuge nach Moldawien zu verbringen und in abgelegenen Dörfern Strukturen freiwilliger Feuerwehren aufzubauen.