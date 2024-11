Washington versetzt Nationalgarde in Bereitschaft

Washingtons Gouverneur Jay Inslee wolle auf mögliche zivile Unruhen rund um den Tag der Wahl am 5. November „voll und ganz vorbereitet sein“. In dem Staat im Nordwesten der USA war zu Beginn der Woche durch einen Brandsatz ein Wahlbriefkasten in Brand gesetzt worden. Hunderte Stimmzettel wurden beschädigt oder zerstört.