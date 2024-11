Israel greift weiter an, Hamas lehnt Angebot ab

Libanesischer Premier: „Israel will töten und zerstören“

In den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut wiederum zählten Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters am Morgen mindestens zehn Angriffe. Es waren die ersten Bombardements des Gebiets seit fast einer Woche. Auch in anderen Teilen des Landes kam es zu Angriffen auf mutmaßliche Hisbollah-Ziele. Der kommissarische Ministerpräsident des Libanon, Najib Mikati, warf Israel angesichts dessen Sturheit gegenüber den Bemühungen zur Beruhigung der Lage vor. Israel lehne Lösungsvorschläge ab und bestehe auf „den Ansatz, zu töten und zu zerstören“.