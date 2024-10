Israel verbietet Palästinenserhilfswerk UNRWA

Immer wieder Kritik an Hilfswerk

Israel hatte in der Vergangenheit immer wieder schwere Vorwürfe gegen UNRWA erhoben. Demnach sollen mehrere Mitarbeiter der Organisation in das Massaker vom 7. Oktober 2023 verwickelt gewesen und die Organisation als Ganzes von der Hamas unterwandert sein. In den Schulen des Hilfswerks wurden zudem antisemitische Inhalte vermittelt.