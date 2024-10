ÖVP und SPÖ gehen in die nächste Verhandlungsrunde

Kickl sieht noch Chance für FPÖ

FPÖ-Chef Herbert Kickl sagte am Donnerstag, dass auch seine Partei noch eine Chance hätte, in die Regierung zu kommen. Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán, der derzeit in Wien ist, hofft laut eigener Aussage darauf, dass die Freiheitliche Partei künftig die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler stellt.