Appelle von VdB: So können sie realisiert werden

Altes loslassen, Neues wagen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit bemerkenswerter Kronkret- und Klarheit in seiner Rede an die Nation am Nationalfeiertag. Der 80-Jährige benannte die großen Problemzonen von Gegenwart wie Zukunft und mahnte die Politik, diese entsprechend zu bearbeiten. Klima, Sicherheit, Migration, geografischer Wandel, Inflation und soziale Probleme.