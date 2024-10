USA melden ersten Fall von Vogelgrippe bei Schwein

Erstmals in den USA ist ein Schwein nach Behördenangaben positiv auf das Vogelgrippevirus H5N1 getestet worden. Die Infektion des Schweins sei am Dienstag bestätigt worden und damit vier Tage, nachdem Geflügel in derselben kleinen Tierhaltung im Bundesstaat Oregon positiv auf das hochansteckende Virus getestet worden war, erklärte das US-Landwirtschaftsministerium am Mittwoch.