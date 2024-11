Ist Massenmigration überhaupt noch zu stoppen?

Klimakatastrophe als eine der Ursachen für den Bürgerkrieg in Syrien

Syrer bilden aktuell die größte Gruppe Geflüchteter in Europa. Seit vielen Jahren tobt in Syrien ein Bürgerkrieg. 13 Millionen Menschen haben das Land verlassen. Das Militär schlug im Jahr 2011 die zivilgesellschaftlichen Proteste für Demokratie und Freiheit und gegen das Regime von Präsident Bashar al-Assad brutal nieder. Dadurch wurde eine Gewaltspirale ausgelöst, die bis heute anhält. Was viele nicht wissen: die menschengemachte Klimakatastrophe, die durch Konzerne und Regierungen der reichen Industrienationen angeheizt wird, hat auch einen Anteil am Konflikt. Vor allem durch zwei große Dürren wurden die Menschen vom Land in die Städte getrieben, wodurch sich soziale Konflikte massiv zuspitzten.