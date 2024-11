Mehr als 900 Mio. Menschen wollen Heimat verlassen

Konkret zeigten 16 Prozent der Erwachsenen weltweit einen Willen, auszuwandern. Laut Gallup stiegen die Zahlen seit 2011 in fast allen Regionen der Welt kontinuierlich an. Besonders hohe Werte verzeichneten afrikanische Staaten südlich der Sahara. Während 2011 noch 29 Prozent der Befragten auswandern wollten, waren es nun 37 Prozent. Mit gut drei von vier Erwachsenen (76 Prozent) war der Wunsch in Liberia in Westafrika am höchsten. Mit 75 Prozent lag der direkte Nachbar Sierra Leone knapp dahinter.