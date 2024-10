Diese Stars kommen zu Salzburgs Ski-Openings

Bei den derzeitigen Temperaturen kaum vorstellbar, aber die Ski-Saison kommt in großen Schritten näher. Bereits inoffiziell in die Saison gestartet ist Ende Oktober Filzmoos. Da der Schnee hierzulande allerdings noch auf sich warten ließ, reiste eine rund 20-köpfige Delegation aus Filzmoos in die Niederlande. Bereits zum dritten Mal fand diese besondere, länderübergreifende Ski-Party statt. Der Grund für das Fest in Amsterdam ist schnell erklärt: Der niederländische Markt ist für den heimischen Tourismus besonders wichtig, rund 25 Prozent der Gäste auf Salzburgs Pisten kommen aus den Niederlanden.