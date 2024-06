Schladming holt gleich drei Weltstars ins Land!

Von 6. bis 8. Dezember dieses Jahres kommen gleich drei Weltstars nach Schladming und liefern unvergessliche Shows. Nach Robbie Williams im letzten Jahr, heißen die heurigen Publikumsmagneten Simply Red, Bryan Adams und Sting. Und noch nie waren es drei in einem Winter! Am Montagnachmittag wurden sie feierlich in Schladming empfangen.