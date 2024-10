Schlechte Scherze können teuer werden

Manch ein Scherz befindet sich längst nicht mehr im Rahmen der Gesetze und kann entsprechend geahndet werden. So ist etwa das Bewerfen von Fassaden und Autos mit Eiern oder Farbbeuteln schlicht und ergreifend verboten – auch am 31. Oktober. Die Zerstörungen von Briefkästen oder Mülltonnen sowie Diebstähle fallen ebenfalls in diese Kategorie. Zudem stellt die Exekutive klar, dass auch das Bedrohen von Menschen, die etwa keine Naschereien herausrücken wollen, strafbar ist.