Green packt über Tiefpunkt in Ehe mit Fox aus

Am Tiefpunkt angelangt

Der Serienstar gab auch zu, dass er und seine Ex-Frau schließlich an einem entscheidenden Punkt angelangt waren. Er reflektierte: „Für mich ist das der Moment, in dem man entweder die Entscheidung treffen muss, zu sagen: ,Okay, wir gehen in Therapie und wir werden versuchen, unsere Verbindung zu finden, und wir werden versuchen, herauszufinden, was jetzt vor sich geht.‘ Oder diese Dinge werden uns versenken. Sie werden unser Tod sein. Denn sie stauen sich nur auf und bauen sich auf und werden immer schlimmer.“