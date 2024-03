Megan Fox packt erstmals über Schönheits-OPs aus

Bei ihrer dritten und bisher letzten Brust-OP gab es für den „Transformers“-Star dann nur noch ein Motto: je größer, desto besser! „Ich mag keine Operationen, und die Tatsache, dass ich sie machen musste, hat mir gesagt: Ich will eine Belohnung für das Leiden, das ich durchmachen muss -ich will nicht mit einem vollen B-Cup aufwachen“, so Megan. Dem Schönheits-Doc erklärte sie: „Es ist mir egal, was gerade im Trend ist, gib mir 1990er Stripper-Brüste. Und das hat er getan.“