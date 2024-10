Pöllauberg: Bankomat gesprengt und gestohlen

Um kurz vor 4 Uhr am Mittwochmorgen sprengten Unbekannte den Bankomaten in Pöllauberg in die Luft. Bewohner alarmierten sofort die Polizei, doch die Täter flüchteten. Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein erheblicher Sachschaden, berichtet der Bürgermeister der Gemeinde.