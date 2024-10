„Marcel Hirscher ist kein so großes Thema“

Am Donnerstag in einem Monat beginnt die Handball-EURO der Frauen in Ungarn, der Schweiz und Österreich. Teamchefin Monique Tijsterman über ehrgeizige Ziele, Männer als Vorbilder, ihre Spielphilosophie und warum das Comeback von Österreichs Ski-Superstar in den Niederlanden nicht so wahrgenommen wird.