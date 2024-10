Nach Straßenschießerei in Wien nun Opfer angeklagt

Mit den Urteilen beim Prozess in Wien war die Familie, von der drei Mitglieder bei der wilden Straßenschießerei in Floridsdorf schwer verletzt worden sind, gar nicht einverstanden. „Blut um Blut“, riefen sie im Gerichtssaal. Kurz darauf soll es bei einem zufälligen Treffen der befeindeten Clans zu einer gefährlichen Drohung gekommen sein. Die Fehde beschäftigte am Dienstag erneut einen Strafrichter – in getauschten Rollen.