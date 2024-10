Schlachthof insolvent: 39 Mitarbeiter betroffen

Über die Huber Tirol GmbH, die in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) einen EU-Schlachthof betreibt, ist ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden. Das berichtete der Kreditschutzverband KSV1870 am Dienstag. 39 Mitarbeiter sind betroffen.