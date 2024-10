WWF ortet bei 41 Flusskilometern Bedarf

In Österreich haben mehr als 1000 Flusskilometer ein hohes Renaturierungs-Potenzial – davon liegen 41 Kilometer in Vorarlberg. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des technischen Büros „blattfisch e.U.“ in Zusammenarbeit mit dem WWF Österreich zum Verbauungsgrad der großen heimischen Flüsse.