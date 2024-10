Traktor-Posting der Austria regt den WAC auf!

Und exakt dieses Bild veröffentlichte auch die Austria Klagenfurt per „Story“ am offiziellen Instagram-Account. „Das ist ja die eigentliche Frechheit“, ärgert sich Wolfsbergs Präsidenten-Gattin Waltraud Riegler und betont: „Wirklich niveaulos, aber typisch Klagenfurt! Sind denn Bauern etwas Schlechtes?! Sie sollten lieber mal nachdenken, was Bauern für das Leben der Menschen leisten! Wir werden die Antwort am Mittwoch am Rasen geben!“