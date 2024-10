Gasbohrung in St. Georgen erfolglos eingestellt

Die ADX Vie, eine Tochterfirma des in Australien gelisteten Explorationsunternehmens ADX Energy, hat am Freitag die Bohrarbeiten in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) erfolglos eingestellt. „Die angepeilten Gaslagerstätten in oligozänen Sandsteinen liegen nicht vor“, informierte das Unternehmen am Montag.