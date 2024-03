Gasfund in Molln durch Probebohrung bestätigt

Die ADX Vie GmbH – eine Tochterfirma des in Australien gelisteten Explorationsunternehmens ADX Energy – ist bei Probebohrungen in Molln (Bezirk Kirchdorf) in der Nähe des Nationalparks Kalkalpen auf Erdgasvorkommen gestoßen. Das kondensatreiche Erdgasvorkommen liege in der vorhergesagten Tiefe von 1452 bis 1567 Metern und müsse nun – vor Abschluss der Bohrarbeiten – weiter vermessen und evaluiert werden, kündigte das Unternehmen in einer Presseaussendung am Montag an.