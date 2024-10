Jugendlicher lag mit Messerstich auf Tisch in Park

Wegen eines Raufhandels in einem Park wurden die Beamten in Meidling alarmiert. Rasch konnte der an der Einsatzörtlichkeit liegende 17-Jährige von der Rettung versorgt werden. Schnell stellte sich heraus, dass sich das Opfer mit weiteren Jugendlichen im Park aufgehalten hatte. Daraufhin soll eine andere Gruppe Teenager diese plötzlich mit einem Messer und Pfefferspray attackiert haben.