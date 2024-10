Höll: „Das Wichtigste ist, authentisch zu sein“

Mit 22 Jahren ist Valentina Höll in einem Alter, in dem sie selbst noch Vorbilder hat und zu diesen aufschaut. Doch eigentlich ist die Radsportlerin schon selbst ein Vorbild geworden und zieht viele Kinder in ihren Bann. Am Freitagabend wurde die Downhill-Dominatorin für die Erfolge der Saison 2024 gefeiert. Die haben es in sich: Höll gewann zum dritten Mal den Gesamtweltcup und ihren dritten WM-Titel in Serie. Titel, die sie zur erfolgreichsten Saalbacher Sportlerin aller Zeiten machen.