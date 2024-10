„Geht nicht!“ Hamann teilt gegen ÖFB-Legionär aus

Ex-Fußball-Profi und TV-Experte Dietmar Hamann ist mit ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer hart ins Gericht gegangen. Während nach der bitteren 2:5-Niederlage gegen Real Madrid vor allem der Trainer kritisiert wird, sieht Hamann vor allem das Team in der Pflicht. Sabitzer habe zudem Unruhe in den Verein gebracht: „Das geht nicht“, so der Ex-Profi.