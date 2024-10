Sabitzer will nicht weiter Öl ins Feuer gießen!

„Es macht trotzdem wieder Lust auf mehr!“

Diesen gemeinsamen Nenner will das ÖFB-Team dem Land in zwei Jahren bei der Endrunde in zwei Jahren in Nordamerika wieder geben. „Es macht trotzdem wieder Lust auf mehr“, sagte Sabitzer über die am Ende bittere EM-Erfahrung. „Es ist etwas, das man im Kopf behält, was man bei einer WM auslösen könnte, wenn man dabei ist.“ Seit 1998 in Frankreich war Österreich bei keiner Weltmeisterschaft mehr vertreten – wie übrigens auch Norwegen.