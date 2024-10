Er darf hoffen! BVB-Krise als Chance für Sabitzer?

Bisher setzte Sahin in der Mittelfeld-Zentrale vor allem auf Pascal Groß und Kapitän Emre Can. Doch insbesondere Can konnte bisher nicht überzeugen und Neuzugang Groß wird immer wieder von Verletzungen geplagt. So starteten gegen Real erstmals Sabitzer und Nmecha zusammen. Und das Duo übezeugte gegen die „Königlichen“.