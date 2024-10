Mercedes-Comeback? „Auf jeden Fall eine Option“

Auf die Frage, ob an etwaigen Berichten etwas dran sei und ob Bottas ein Mercedes-Comeback als Reservefahrer denn überhaupt in Betracht ziehen würde, meinte der Kick-Sauber-Pilot: „Meine oberste Priorität ist es, Rennfahrer zu bleiben. Das ist es auch, was wir mit Mattia (Binotto, Anm.) vorantreiben wollen. Aber da ich noch nichts unterschrieben habe, muss ich mir natürlich auch die Alternativen anschauen – eine Rückkehr zur Mercedes-Familie eingeschlossen.“