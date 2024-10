Sobotka hinterlässt teures „Abschiedsgeschenk“

Abschied kostet 240.000 Euro

Wie die Parlamentsdirektion gegenüber krone.at bestätigte, hat Sobotka erst am Dienstag in seiner Funktion zwei Skulpturen des bekannten österreichischen Künstlers Erwin Wurm aus der Serie „Skins“ anschaffen lassen. Was das kostet? 120.000 Euro pro Skulptur, also in Summe 240.000 Euro – exklusive Umsatzsteuer natürlich.