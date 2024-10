Warum Sobotka nicht mehr im ÖVP-Vorstand sitzt

Am Dienstagmorgen schien im St. Pöltner Regierungsviertel noch die Sonne – und in der daneben gelegenen ÖVP-Parteizentrale alles geregelt zu sein. Landesparteigeschäftsführer Matthias Zauner stimmte sich mit den Teilorganisationen seiner Partei ab, ging es doch immerhin darum, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in den Landesparteivorstand der ÖVP zu kooptieren. Geklappt hat das – zumindest am Dienstag – aber noch nicht. Wie die „Krone“ aus Teilnehmerkreisen erfuhr, gab es „unterschiedliche Ansichten“.