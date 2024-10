Raubvögel als Mitbewohner in Seniorenheim gesucht

Erfolglose Rückzugsgefechte

Viele Bewohner greifen zur Selbsthilfe und verhängen ihre Balkone mit Netzen, bringen Windspiele an oder hoffen auf die abschreckende Wirkung von glitzernden Gegenständen auf den Balkonen. Manche haben schon aufgegeben und den Platz den Tauben überlassen. Auch Direktor Claudio May kämpft seit Sommer gegen das Problem an: Stachel wurden an allen möglichen Stellen montiert, doch die Tauben finden immer noch reichlich Platz – auch, weil manche Bewohner nicht aufhören, sie zu füttern.