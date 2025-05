Kylie Jenner verwandelt sich in sexy Anderson-Klon

Jenner ist gewiefte Geschäftsfrau

Am Ende des Clips hält Jenner einen Schlüssel in die Kamera, an dem ein Khy-Schlüsselanhänger baumelt. Was es mit der Ankündigung auf sich hat, das verriet Kylie nicht. Nur so viel: „Es kommt etwas ...“ Anzunehmen ist, dass die gewiefte Geschäftsfrau schon bald eine neue, sexy Kollektion auf den Markt bringen wird.