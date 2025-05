Passanten in Hamburg stoppten Messerangreiferin

Am Tatort, also dem Bahnsteig zwischen Gleis 13 und 14, war von der Attacke schon in der Früh kaum noch etwas zu sehen. Lediglich kleinere Blutspuren am Boden zeugten von der grausamen Tat. Am Abend und in der Nacht waren mehrere Hundert Beamtinnen und Beamte im Einsatz – etwa 350 von der Landespolizei und rund 60 von der Bundespolizei. Auch die Feuerwehr unterstützte mit etwa 50 Kräften.