„Riesentöter“ Bielefeld und sein Spiel des Lebens

David gegen Goliath, Außenseiter gegen Favorit oder Bielefeld gegen Stuttgart. Noch nie waren die Trümpfe vor dem Finale des DFB-Pokals in Berlin klarer verteilt. Mit welchen Attributen die Arminia, die als erster Drittligist das Endspiel erreichte, dem fünften Bundesligisten in Serie ein Bein stellen will und warum der Deutsche Fußballbund für das Endspiel 1,6 Millionen (!) Tickets verkaufen hätte können.