Jugendbande prügelt schlafenden Mann nieder

Bereits im Februar kam es zu dem brutalen Raubüberfall mitten in der Nacht. Während der betrunkene Mann beim Warten auf den Zug auf dem Bahnsteig am Stephansplatz kurz eingenickt war, rüttelten ihn drei Jugendliche wach, schlugen ihm ins Gesicht und entrissen ihm die Brieftasche. Anschließend flüchteten sie in eine unbekannte Richtung.