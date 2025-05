„Meistertitel in Sicht“: Band heizt Sturm-Fans ein

Was am Ende des Tages gefeiert wird, entscheidet die Elf von Jürgen Säumel dann ab 17 Uhr auf dem Rasen. Getrunken wird rund um die Arena in jedem Fall – im Worstcase wird auf die spannende Saison angestoßen. Im Meisterfall tummeln sich in den Abendstunden aber erwartete knapp 20.000 Fans, die gemeinsam mit der Mannschaft, die auf die Bühne kommen wird, den Gewinn des Meistertellers, des fünften für den Klub, zelebrieren werden.