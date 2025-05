Auer triumphiert im ersten DTM-Lausitzring-Rennen

Lucas Auer hat im dritten DTM-Rennen der Saison am Samstag auf dem Lausitzring schon seinen zweiten Sieg gefeiert und ist Gesamtleader. Der 30-jährige Tiroler und Neffe von Ex-Formel-1-Star Gerhard Berger freute sich im Mercedes (Team Landgraf) über seinen insgesamt elften Sieg in der DTM. Der zweite Österreicher in der Serie, Thomas Preining, landete im Porsche auf dem sechsten Rang. Am Sonntag (13.30 Uhr) geht das vierte Saisonrennen in Szene