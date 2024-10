Spionageprozess in Tirol: Drei Türken vor Gericht

In einem Spionageprozess gegen drei in Tirol lebende Türken sind am Mittwoch die Urteile vor Gericht gefallen. Die Erstangeklagte sowie der Zweitangeklagte wurden wegen der Weitergabe von Informationen über hierzulande aufhältige Landsleute an den türkischen Geheimdienst MIT zu unbedingten Geldstrafen in Höhe von 3240 Euro bzw. 2700 Euro verurteilt. Der Drittangeklagte wurde davon hingegen freigesprochen.